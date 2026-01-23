Lazio, Lotito furibondo: il discorso alla squadra e valuta l’ipotesi ritiro

RASSEGNA STAMPA - La situazione in casa Lazio non è delle migliori, c’è tensione e la si percepisce ovunque e da qualsiasi gesto o parola. “Fuori chi non ha voglia di restare” è il concetto che ha ribadito Lotito dopo il ko col Como e, riporta Il Messaggero, lo ha ripetuto nuovamente alla squadra nella giornata di ieri in un altro discorso.

Il presidente, furibondo, si è presentato alla squadra nel pomeriggio di ieri e ha tenuto un discorso diretto anche a chi non ha voglia di andare prossimamente in ritiro. Il problema ora, è anche l’ambiente. Lo smantellamento sta facendo esplodere il dissenso e creato ancora più mugugni dentro lo spogliatoio. L’aria, sottolinea il quotidiano, è irrespirabile e c’è disorientamento tanto che anche altri giocatori stanno cercando vie di fuga. Sarri sta provando a motivare i reduci, ma senza anche Romagnoli rischia di crollare tutto.

