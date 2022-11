Lazio, Sarri concede 10 giorni di riposo: ma dopo il 20 novembre. Il programma

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il campionato si ferma, ma Formello non chiude i battenti. La prossima settimana, con la sfida contro la Juve già alle spalle, la Lazio continuerà ad allenarsi nel suo centro sportivo. Sarri, infatti, ha deciso di concedere una decina di giorni di riposo solo a partire dalla settimana successiva, in modo da uniformare il lavoro tra chi resta e chi va in nazionale. Oltre Milinkovic e Vecino (che andranno ai Mondiali), riporta la rassegna stampa di Radiosei, la prossima settimana ci saranno altri cinque laziali impegnati con le rispettive rappresentative. Si tratta di Provedel, Cancellieri, Gila, Hysaj e Marusic. Trascorsa la settimana, arriverà finalmente il rompete le righe. La squadra si ritroverà a Formello solo a fine novembre per riprendere la preparazione. Poi intorno al 10 dicembre scatterà il ritiro di una decina di giorni. Potrebbe svolgersi in Turchia o in Spagna, ma il tutto è ancora in via di definizione.

