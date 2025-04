Lazio, scambi di squalifiche a centrocampo: prima assenza in campionato per Guendouzi

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Le scelte a centrocampo della Lazio sono condizionate dalle squalifiche. Dopo l’assenza di Vecino contro il Torino (ammonito a Bologna da diffidato), domenica a Bergamo toccherà a Guendouzi fermarsi, mentre giovedì contro il Bodo/Glimt sarà il turno di Rovella.

Il francese ha ricevuto un cartellino giallo per proteste nella gara contro il Torino, contestando un possibile rigore non concesso per il tocco di mano di Maripan. Ora salterà la sfida contro l’Atalanta, la prima in cui non sarà presente in questa Serie A, dopo essere sempre stato titolare con soli 55 minuti saltati dal debutto in campionato. L’unica volta in cui la Lazio ha giocato senza Guendouzi è stata il 25 settembre contro la Dinamo Kiev e finì 0-3, in una partita chiusa già nel primo tempo.

Per la gara di domenica, come suggerisce il Corriere dello Sport, il tecnico dovrebbe puntare su Vecino e Rovella in mezzo al campo, dal momento che quest’ultimo non potrà giocare in Europa League. Con l’assenza del francese, Baroni dovrà trovare a prescindere nuove soluzioni anche per i cambi. Tra i candidati potrebbe esserci anche Belahyane, escluso dalla lista per l’Europa League e quindi disponibile solo in campionato. Il suo utilizzo dipenderà dall’andamento della partita.