AURONZO GIORNO 8 - Lazio, delirio per Milinkovic: è caccia all'autografo

Fonte: Da Auronzo di Cadore: Edoardo Zeno

AURONZO - Volge al termine l'ottavo giorno di allenamenti allo Zandegiacomo. Un'altra giornata di lavoro intenso per Sarri e i suoi ragazzi con tanto di nuovi volti. Si sono visti per la prima volta in campo Maximiano, Gila e Romagnoli. Proprio questi ultimi due si sono fermati al termine dell'allenamento pomeridiano sotto la tribuna per firmare autografi e scattare foto con i tifosi. Con loro anche Milinkovic, sempre uno dei più acclamati dal popolo biancoceleste. "Sergio vieni qui", si sente dagli spalti. Il Sergente ascolta e obbedisce, ma prima si prende gioco dei suoi sostenitori facendo finta di rientrare negli spogliatoi. Poi il sorriso stampato sul volto e firme e foto con i tifosi. Dalla tribuba si alza il coro: "Ole, ole, ole Sergio, Sergio", il 21 saluta, ringrazia e firma centinaia di autografi sulle maglie di grandi e piccini che ricorderanno per molto tempo questo tardo pomeriggio in compagnia del Sergente.

Pubblicato il 13-07