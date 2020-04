Calciomercato Lazio, Udinese su Luis Suarez: la chiave è Pozzo-Watford

"Al momento l'interesse più forte è quello della Lazio". Parole e musica di Luis Suarez, attaccante colombiano del Saragozza e omonimo del più ben noto centravanti del Barcellona. In prestito in Spagna ma di proprietà del Watford, che stando alle ultime indiscrezioni vorrebbe riportare il ragazzo alla base. Tanti i club che hanno iniziato a chiedere informazioni in merito, tra cui la stessa Lazio, sempre alla ricerca del colpo a effetto e a tratti inaspettato. Ma come ogni trattativa di mercato che si rispetti, non manca di certo la concorrenza: oltre a Inter e Atletico Madrid, anche l'Udinese avrebbe messo gli occhi su Luis Suarez - a riportarlo TuttoUdinese.it. Bianconeri che godrebbero di una corsia certamente preferenziale, in quanto la famiglia Pozzo è proprietaria sia del club friulano sia dello stesso Watford. Prima che il calciomercato apra i battenti ne deve passare ancora di tempo, quel che è certo è che le prime schermaglie iniziano già a ribollire e a tenere banco in un momento in cui il calcio giocato è ben lontanto dal far parlare di sé.

