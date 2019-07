Lazio, Lotito: "La squadra sarà rinforzata e non indebolita, è una promessa"

AURONZO DI CADORE - Il presidente Lotito è salito sul palco allestito in piazza Santa Giustina in occasione della presentazione della seconda maglia della Lazio. Ecco il discorso che ha rivolto al pubblico: “Poche squadre possono contare su una tifoseria così. Essere qui è una rinnovata emozione, questo luogo è l’habitat naturale della nostra aquila, qualche anno fa ha volato nei cieli fino ad arrivare in mezzo al campo sul trespolo. Questa città ci accoglie come se fossimo persone che vivono quotidianamente la comunità di Auronzo. Qui ossigeniamo il corpo e lo spirito, spinti dall’affetto di questo territorio che ci sprona a fare sempre meglio. Oggi dobbiamo dimostrare di aver meritato il vostro affetto attraverso i risultati". La promessa ai tifosi: "Garantisco maggiori investimenti e il potenziamento della squadra, cosa già avvenuta e che avverrà sempre. Dobbiamo raggiungere l’olimpo del calcio internazionale, perché lo meritiamo, siamo una società forte, anche perché abbiamo voi tifosi che credete in noi. La Lazio ha una storia, i colori olimpici, rappresentiamo qualcosa di importante anche a livello sociale. Vogliamo vincere con merito, con la capacità dell’organizzazione, con l’unione e lo spirito di gruppo. Ci siamo e vogliamo esserci anche in futuro". La presentatrice gli chiede un'anteprima e il presidente risponde: "Posso dire che la squadra verrà sempre rinforzata e mai indebolita. Ringraziamo tutti per averci ospitato, ci sentiamo cittadini onorari di Auronzo, vogliamo portare il nome di questa città in tutto il mondo coi risultati".

Pubblicato il giorno 23/7/19 alle ore 21:47