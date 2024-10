Lazio | UEFA, arriva la squalifica: col Porto chiusi due ingressi in Nord

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

AGGIORNAMENTO ORE 15.45 - Bisogna fare chiarezza sulla sanzione della Uefa nei confronti della Lazio. Punto uno: la squalifica sarà effettiva già per la partita contro il Porto, ma si riferisce solo alla chiusura degli ingressi 48 e 49, ovvero due sotto-settori della Curva Nord. Si tratta di circa 1500 posti, non metà Curva come si pensava inizialmente. Punto due, la sospensione della pena: se nei prossimi dodici mesi quegli stessi sotto-settori si dovessero rendere protagonisti di una recidiva, a quel punto scatterebbe una nuova squalifica, per un ulteriore turno.

La Uefa ha deciso di sanzionare duramente la Lazio per i presunti fatti di Lazio-Nizza, partita valida per la seconda giornata di Europa League. Stando a quanto si legge dal comunicato emesso dall'organo calcistico europeo, sarebbero stati punti alcuni atteggiamenti, rilevati attraverso gli ispettori e i direttore di gara, da parte del pubblico biancoceleste che, stando a quanto riferisce il Comitato Arbitrale della Uefa, sarebbe stato protagonista di lancio di oggetti come petardi e fumogeni nell'area circostante al terreno di gioco e di presunti cori e ululati razzisti. In base a questo, il Comitato Arbitrale avrebbe decretato la chiusura dei settori 48 e 49 della Curva Nord in occasione della prossima sfida di Europa League con una ulteriore sanzione di una gara, per gli stessi settori, che al momento è stata sospesa e in caso di recidiva comporterà la loro chiusura per due turni. Di seguito la nota:

- Di applicare la misura disciplinare sospesa imposta dal Comitato di Controllo, Etica e Disciplina UEFA nella decisione del 13 dicembre 2023 per il comportamento razzista e/o discriminatorio dei suoi tifosi, ovvero di ordinare la chiusura parziale dello stadio della S.S. Lazio (settori 48 e 49 della Curva Nord) durante la prossima partita (1) delle competizioni UEFA in cui la S.S. Lazio giocherà come squadra ospitante, in conformità con l'Articolo 26(3) del Regolamento Disciplinare UEFA.

- Di multare la S.S. Lazio per €45.000 e di ordinare la chiusura parziale dello stadio della S.S. Lazio (settori 48 e 49 della Curva Nord) per un'ulteriore partita (1) delle competizioni UEFA in cui la S.S. Lazio giocherà come squadra ospitante, a causa del comportamento razzista dei suoi tifosi. Tale chiusura parziale dello stadio è sospesa per un periodo di prova di un (1) anno, a partire dalla data della presente decisione.

-Di multare la S.S. Lazio per €4.500 per l'accensione di fuochi d'artificio.

- Di multare la S.S. Lazio per €9.000 per il lancio di oggetti.

- Di multare la S.S. Lazio per €8.000 per il blocco dei passaggi pubblici.

Pubblicato l'11/10