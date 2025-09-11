Calciomercato Lazio | Faes torna di moda: il difensore aspetta i biancocelesti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Sfumato Simic, la Lazio continua a pensare a un colpo per rinforzare la difesa. Per il difensore serbo, l'Anderlecht ha accettato l'offerta da 20 milioni più bonus dell'Al-Ittihad e ha chiuso il trasferimento in meno di 24 ore, costringendo i biancocelesti a monitorare altri profili. Lotito e Fabiani vogliono regalare un centrale difensivo a Sarri per gennaio e una pista potrebbe portare a Wout Faes del Leicester.

Dopo essere già stato nell'orbita del club, il difensore belga classe 1998 è stato riproposto alla società, ma per portarlo in Italia serve mettere almeno 10 milioni di euro sul piatto, oltre che uno sconto del giocatore sull'ingaggio da 3 milioni. Faes ha perso il posto da titolare nelle Foxes ed è in scadenza nel 2027, motivo per cui il Leicester proverà a venderlo tra gennaio e giugno. Il suo viene considerato un profilo esperto, mentre la politica di fabiani è quella di puntare sui giovani, ma un ragionamento su un'eventuale operazione è comunque in corso.

