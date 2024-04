Calciomercato Lazio | Felipe Anderson-Lotito, la partita non è finita: l'incontro decisivo

RASSEGNA STAMPA - È la settimana del derby, ma anche di Felipe Anderson. È atteso l’incontro, l’ultimo, decisivo con la Lazio per capire cosa sarà, una volta e per tutte, del suo futuro. Tra un rinvio e l’altro, il vertice non si è ancora realizzato ma, riporta il Corriere dello Sport, non si esclude che possa avvenire nella notte o magari dopo la stracittadina. La società biancoceleste non andrà molto oltre, cercherà di definire la situazione che sia verso un’intesa o un addio. Il giocatore preferirebbe restare nella Capitale, ma devono quadrare i conti: serve un punto d’incontro economico dal momento che le distanze fino a qualche tempo fa erano ampie.

Tra Lotito e Pipe la partita non è chiusa, ma la Juve non molla. L’esterno ha in tasca un’offerta non vincolare, riferisce sempre il quotidiano, la base d’accordo prevede un ingaggio di circa 4 milioni deciso già a dicembre. Le parti si sono riaggiornate, la sorella agente del calciatore era presente allo Stadium in occasione della semifinale di Coppa Italia. Non c’è niente di firmato perché il club bianconero e Giuntoli vogliono la certezza di un piazzamento Champions per stabilire il budget e anche la conferma o meno di Allegri per poter pianificare il domani con più sicurezza. Nel frattempo, è aumentata la concorrenza. Due proposte nelle ultime settimane: una arriva dal Brasile, l’altra dall’Arabia Saudita.

