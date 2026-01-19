Calciomercato Lazio | Mandas sempre più vicino al Bournemouth: i dettagli
CALCIOMERCATO LAZIO - Mandas è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Bournemouth. Il club inglese e la Lazio, come vi avevamo raccontato, stanno lavorando sulla formula del trasferimento mentre per il portiere è pronto un contratto di quattro anni con un ingaggio di 1,5 milioni di euro.
Le parti sono in contatto da qualche giorno e nell’ultima ora, come riferito da Fabrizio Romano, il portiere greco avrebbe concordato col Bournemouth i termini personali per il prestito dalla Lazio. L’accordo, aggiunge, è in fase finale e la formula è di un prestito iniziale con la clausola di riscatto che si aggira attorno ai 22/23 milioni di euro.
