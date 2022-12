Calciomercato Lazio, vicina la cessione di Kamenovic: formula e cifre

Fonte: Gianluca Di Marzio

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio si muove in uscita. A pochi giorni dall'inizio della sessione invernale di calciomercato, il club capitolino sta per chiudere un'operazione importante. Come riportaton dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, è molto vicina la cessione in prestito di Dimitrije Kamenovic allo Sparta Praga. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 2.5 milioni di euro. Avventura all'estero in vista dunque per il giovane difesnore classe 2000 che dal suo arrivo a Roma, datato luglio 2021, ha collezionato solo una presenza in maglia biancoceleste. Ampiamente ai margini del progetto Sarri, Kamenovic si giocherà le sue carte in Repubblica Ceca.