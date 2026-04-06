DIRETTA | Lazio Primavera - Napoli 0-0: inizia il match
Primavera 1 | 32ª giornata
Lunedì 6 aprile 2026, ore 11:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
Arbitro: Leorsini (sez. Terni)
Assistenti: Rastelli - Ceci
LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Pernaselci, Bordon, Bordoni; Ferrari, Santagostino, Munoz, Farcomeni, Cuzzarella; Serra, Sana Fernandes. A disp.: Bosi, Ciucci, Calvani, Battisti, Gelli, Marinaj, Trifelli, Canali, Montanio, Iorio, Cangemi. All.: Francesco Punzi.
NAPOLI: Ferrante, Gambardella, Garofalo, De Chiara, Smeraldi, Prisco, Camelio, Caucci, Lo Scalzo, Baridò, Olivieri. A disp.: Pugliese, Spinelli, Colella, De Luca, Cimmaruta, Raggioli, Borriello, Alvarez, Eletto, Gorica, Genovese. All.: Dario Rocco
Marcatori: /
Ammoniti: /
Espulsi: /
Recupero: /
PRIMO TEMPO
1' - Tutto pronto, si parte!
Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Lazio Primavera - Napoli, gara valida per la trentaduesima giornata di campionato. Dopo il brutto ko incassato in rimonta contro l'Inter, i ragazzi di Punzi hanno bisogno di una reazione e andranno a caccia di un risultato positivo per tenere distanti i partenopei, attualmente al 17° posto con quattro punti in meno e in piena zona play-out. Appuntamento alle ore 11:00 per il calcio d'inizio.