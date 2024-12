FORMELLO - Lazio, si rivede Romagnoli ma si ferma Patric: le ultime

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Ritrovato un centrale se ne ferma un altro. Romagnoli c’è, Patric no. Il numero 13 questa mattina ha svolto l’intero allenamento in gruppo e ora punta la convocazione contro il Lecce; lo spagnolo invece non si è proprio visto sul campo. Andrà valutato, già contro l’Inter non era al 100%. Assente come ieri anche Vecino: non ha ancora smaltito l’infortunio muscolare, è sempre più difficile un suo recupero per sabato sera.

Baroni comunque ritroverà i suoi due centravanti, con Dia alle spalle di Castellanos insieme a Isaksen e Zaccagni sugli esterni. In mediana viaggiano verso la conferma sia Guendouzi che Rovella, con Dele-Bashiru pronto dalla panchina. Al centro della difesa l’unico sicuro del posto è Mario Gila: di fianco a lui, in caso di forfait di Patric, è pronto Gigot (più indietro Romagnoli). Sulle fasce Lazzari può riprendersi la maglia da titolare a destra, con Nuno Tavares a sinistra. Tra i pali ovviamente Provedel.