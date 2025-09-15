Lazio, ansia Rovella e Castellanos per il derby: le loro condizioni

RASSEGNA STAMPA - Sconfitta e infortuni. Ancora dei problemi fisici che preoccupano la Lazio. Nella gara contro il Sassuolo si sono ancora fermati Rovella e Castellanos, usciti rispettivamente nel primo e nel secondo tempo. Il centrocampista era già affaticato in settimana, era stato gestito. A sorpresa però Sarri l'ha scelto dal primo minuto.

Ma dopo soli 40 minuti circa ha dato forfait lasciando il posto a Cataldi. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, fortunatamente filtrano sensazioni positive sul lieve fastidio che ha avuto al pube (la sostituzione era anche per il rischio del secondo giallo). Lo stesso vale per l'argentino, inquadrato in panchina con il ghiaccio sull'adduttore.

