Lazio | Zaccagni ci prova, ma non è abbastanza: le sue pagelle dei quotidiani
RASSEGNA STAMPA - Primo tempo sottotono, mentre nel secondo prova accendere la luce. Ma non basta. Troppo poche e inefficaci le sgasate di Mattia Zaccagni: il capitano non riesce a far male a Muric e spreca due importanti occasioni da gol, anche se vanno dati i meriti al portiere del Sassuolo, soprattutto sul colpo di testa a botta sicura da due passi. La qualità deve passare da lui, così come il gioco della Lazio. Se non gira il capitano, non lo fa il resto della squadra. Qualcosa si salva, ma non per tutti i quotidiani. Ecco di seguito le sue pagelle:
CORRIERE DELLO SPORT - Zaccagni 5,5
GAZZETTA DELLO SPORT - Zaccagni 5
TUTTOSPORT - Zaccagni 6,5
IL MESSAGGERO - Zaccagni 5
IL TEMPO - Zaccagni 5
LA STAMPA - Zaccagni 6,5
LA REPUBBLICA - Zaccagni 5
IL CORRIERE DELLA SERA - Zaccagni 5,5
