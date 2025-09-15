Sassuolo - Lazio, Tremolada bocciato in pieno: le pagelle dei quotidiani
RASSEGNA STAMPA - Arbitro da rivedere. Non ha convinto Paride Tremolada, bocciato da tutti i quotidiani per la sua prestazione in Sassuolo - Lazio. Tanti fischi sbagliati e in ritardo, oltre a una gestione del recupero e dei cartellini discutibile. Di seguito la sua valutazione.
CORRIERE DELLO SPORT - 5: "Un passo (deciso) indietro per Tremolada: zero accettazione in campo, fischi sbagliati e in ritardo, il rosso per Vranckx lo testimonia, poca lucidità, anche sulla gestione del recupero (ci stava almeno un minuto in più)";
LA GAZZETTA DELLO SPORT - 5: "Il cartellino rosso diretto a Vranckx per un pestone a Rovella al 23’ p.t. diventa giallo dopo il richiamo dal Var: rivista l’azione, il colpo “imprudente” era al piede non sulla tibia. Ombre su varie decisioni. Regolare il gol: Fadera tenuto in gioco da Zaccagni. Sbagliata la gestione del recupero finale: angolo non battuto. Dubbi sulla trattenuta in area di Thorstvedt su Provedel";
TUTTOSPORT - 5,5;
IL MESSAGGERO - 5: "Non ne azzecca una, nemmeno i minuti di recupero del secondo tempo: solo cinque a fronte di interruzioni continue dei giocatori del Sassuolo dopo l'1-0. Scambia anche un pestone per gioco violento".