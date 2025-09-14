Lazio, Ianni a LSC: "Dobbiamo lavorare, abbiamo l'obbligo di fare di più"

Marco Ianni, vice allenatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club biancoceleste nel post partita di Sassuolo - Lazio, gara terminata con una vittoria di misura per i neroverdi. Ecco di seguito le sue parole:

"Abbiamo fatto una partita buona sotto alcuni aspetti, ma eravamo troppo prevedibili. Abbiamo creato poco, nel secondo tempo siamo rientrati meglio ma poi abbiamo subito il gol. Le partite si possono vincere o perdere, ma abbiamo l'obbligo di fare di più, prendere più iniziativa, fare di più per crescere, migliorare, e avere risultati migliori di questo. Rovella e Castellanos? Nicolò veniva da un problema dalla nazionale, forse si è riacutizzato, speriamo entrambi stiano bene perché abbiamo bisogno di tutti. Due sconfitte in tre partite non vanno bene. Derby? Si prepara da solo a livello di motivazioni, abbiamo la possibilità di farci perdonare questo brutto inizio e quindi dobbiamo vederla come un'opportunità. Il popolo la aspetta tutto l'anno, dobbiamo ripagare la fiducia che ci ha dato. Episodi negativi? È uno spunto di riflessione, in quelli positivi ci esaltiamo, in quello negativo non riusciamo a reagire e a riprendere la strada perdendo lucidità. Dobbiamo mantenere la testa nella partita e focalizzarci sulla gara, senza andar dietro agli episodi. Dobbiamo lavorare".

