Sassuolo - Lazio, le formazioni ufficiali: la scelta su Rovella e Tavares
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Lauriente. All.: Grosso.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Provstgaard, Pellegrini, Belahyane, Cataldi, Isaksen, Pedro, Dia, Noslin. All.: Sarri.
