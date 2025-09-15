Roma, attesa per gli esami di Dybala: le sue condizioni verso il derby

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Ansia giallorossa per Dybala. È uscito con qualche problema fisico dalla sconfitta contro il Torino, Gasperini ha parlato di un piccolo risentimento muscolare alla coscia sinistra. Ma la Roma vuole vederci chiaro e aspetta gli accertamenti del caso, in programma già oggi come riportato da Il Corriere dello Sport. In caso di esito positivo, l'argentino lavorerà a parte in settimana, in attesa di rientrare in gruppo, per cercare di essere pronto e a disposizione per il derby contro la Lazio. I controlli spiegheranno tutto.

