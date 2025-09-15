Lazio | Sarri lascia il Mapei: la rabbia dietro la ‘fuga’?

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

Niente interviste post partita per Sarri. La società parla di motivi familiari che hanno spinto il tecnico a lasciare il Mapei Stadium subito dopo il triplice fischio, ma la realtà potrebbe essere ben diversa. L'allenatore era visibilmente deluso per il risultato maturato al termine dei 90' e ha preferito non presentarsi davanti a microfoni e telecamere.

Ecco perché la domanda sorge spontanea: Sarri ha scelto di far sbollire la rabbia altrove? Le urla del secondo tempo certificano tutta l'amarezza per la prestazione non all'altezza della sua squadra. Il tecnico ha provato a dare la scossa in tutti i modi, ma la situazione non è migliorata. Saranno ore di grande e profonda riflessione per il Comandante, che nella settimana più difficile della sua gestione bis deve trovare un modo per invertire la rotta. Fino a questo momento la squadra non gli è stata vicino come si sarebbe aspettato. Adesso è tutto più difficile.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

Pubblicato il 14/09