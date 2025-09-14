Lazio, le parole di Noslin potrebbero costargli caro: la società interviene
14.09.2025 07:20 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - Le dichiarazioni di Tijjani Noslin in Olanda potrebbero creare degli attriti con la società. L'olandese non ha solo rivelato situazioni di mercato e societarie, ma ha anche dato delle notizie errate. Perché affermando che per liberarsi dal blocco la Lazio deve pagare 100 milioni di euro ha dato una notizia falsa, o almeno non aggiornata.
Infatti, come riporta il Corriere dello Sport, la spiegazione non corrisponde all'attuale quadro finanziario del club. La cifra dei 100 milioni si riferiva ai tre indici bloccati. Ora se ne conta solo uno ed è i gran lunga inferiore. La società non è rimasta contenta di quest'uscita di Noslin e ora potrebbe scattare la multa per l'ex Verona.
