Lazio, Sarri ha bisogno di tutti: il punto sull'infermeria in vista del derby

RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri è preoccupato. Ha bisogno che tutti tornino al meglio per poter affrontare una delle partite più importanti della stagione. Una delle poche note liete della sfida del Mapei è stato l'esordio stagionale di Gustav Isaksen, anche se in evidente (e giustificato) ritardo di condizione.

Le condizioni di Nicolò Rovella e Valentin Castellanos sono da valutare. Matias Vecino rimane in dubbio per il derby, ma secondo il Corriere dello Sport proverà a recuperare in tempo per la Roma: dal punto di vista clinico i risultati sono positivi, ma l'uruguaiano ancora non si sente pronto e libero mentalmente, per questo ha già iniziato un trattamento diverso. Patric e Lazzari sono ancora indisponibili. Lo spagnolo sarà sicuramente out, mentre il terzino ha qualche chance in più di tornare disponibile.

