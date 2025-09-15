Lazio, Rovella da dimenticare contro il Sassuolo: le sue pagelle dei quotidiani

RASSEGNA STAMPA - Nervoso, ammonito e pure affaticato. Anche Rovella è protagonista in negativo della brutta prestazione della Lazio contro il Sassuolo. Uscito quasi a fine primo tempo per un fastidio al pube, ha lasciato spazio a Cataldi. Ma il suo apporto sul campo è stato da dimenticare, un passo indietro devastante (come tutto il resto della squadra) rispetto alla vittoria contro il Verona. Anche se c'è qualcuno che l'ha graziato. Di seguito le sue pagelle dei quotidiani.

CORRIERE DELLO SPORT - Rovella 5;

GAZZETTA DELLO SPORT - Rovella 5;

TUTTOSPORT - Rovella 6;

IL MESSAGGERO - Rovella 5;

IL TEMPO - Rovella 5;

LA STAMPA - Rovella 6;

LA REPUBBLICA - Rovella 6;

IL CORRIERE DELLA SERA - Rovella 5,5.

