Lazio, Fabiani e il mercato a saldo zero. Ma Lotito vuole lo sblocco definitivo...

RASSEGNA STAMPA - "Il mercato non dorme mai, a gennaio faremo delle valutazioni, laddove dovessimo ravvisare o il mister ci darà delle indicazioni faremo un mercato adeguato alle esigenze del squadra", queste le parole del direttore sportivo Fabiani prima di Sassuolo - Lazio. Allude a un mercato a saldo zero, come scrive l'edizione odierna de Il Messaggero, dopo il blocco totale di quest'estate.

"Se si farà mercato? Si possono fare entrate e uscite è fuori discussione", ha poi continuato il diesse. Lotito, però, non è dello stesso avviso: secondo quanto riportato dallo stesso quotidiano, il presidente biancoceleste vuole arrivare allo sblocco definitivo, risanando totalmente il parametro del costo del lavoro allargato. Ci sarebbe una terza via quindi oltre alla ricapitalizzazione e il futuro sponsor.

