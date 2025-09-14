Briga: "Una Lazio tristissima che rispecchia la pochezza della gestione societaria"

La Lazio è uscita sconfitta dal Mapei Stadium contro il Sassuolo. A decidere è stato il gol di Fadera nel secondo tempo, che ha condannato i biancocelesti al secondo risultato negativo della stagione. Su X il cantante e tifoso laziale Mattia Briga ha commentato la prestazione della squadra di Sarri, fortemente insufficiente. Ecco quello che ha scritto: "Una Lazio tristissima che rispecchia la pochezza della gestione societaria".

