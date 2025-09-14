CLASSIFICA - Lazio, altro KO in trasferta: Sarri fermo a quota 3

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo quella contro il Como, arriva un'altra sconfitta in trasferta per la Lazio di Sarri, che rimane a quota tre punti in classifica. Al momento, i biancocelesti condividono il posto con il Sassuolo, che al Mapei ha conquistato i primi tre punti della stagione, Inter, Bologna, Como e Milan, ma queste ultime tre non hanno ancora giocato i match in programma nella terza giornata.

A un punto di distanza (4) sia il Cagliari che il Torino, più su l'Atalanta, che ha vinto questo pomeriggio contro il Lecce. A sei punti sia la Roma che la Cremonese. Più in basso della Lazio, invece, la Fiorentina, a due punti, e una sfilza di squadre che finora hanno conquistato un solo punto - Genoa, Verona, Pisa, Parma e Lecce.

