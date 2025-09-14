Cucchi: "Lazio, partita buttata. Così il risultato non arriva" - FOTO
Ancora un passo falso della Lazio che, dopo aver vinto contro il Verona prima della sosta, perde di misura col Sassuolo. I biancocelesti collezionano la seconda scinfitta in trasferta dopo quella di Como, restando a quota tre punti in classifica.
Riccardo Cucchi, storica voce di 'Tutto il calcio minuto per minuto', ha condiviso sul proprio profilo X l'analisi del match. "Partita buttata via dalla Lazio, senza nulla togliere al Sassuolo. Senza corsa, determinazione e tiri in porta il risultato non può arrivare", il pensiero del giornalista.
Partita buttata via dalla #Lazio, senza nulla togliere al #Sassuolo. Senza corsa, determinazione e tiri in porta il risultato non può arrivare.#SassuoloLazio— riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) September 14, 2025
