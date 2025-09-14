FORMELLO - Lazio, ora testa al derby: da valutare Rovella, Castellanos e non solo

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Una vittoria e due sconfitte. La Lazio dopo tre giornate arriva con questi risultati al derby della Capitale contro la Roma, in programma domenica prossima alle 12:30. La preparazione scatterà con la doppia seduta di mercoledì: solo scarico domani (lunedì), martedì concesso un giorno di riposo da Sarri che dovrà fare i conti con diversi infortunati. Contro il Sassuolo infatti Rovella è partito dal primo minuto, ma è durato circa 40 minuti: ha accusato ancora dolore al pube, motivo per cui si era fermato in settimana ed è stato costretto a lasciare il campo. Da valutare anche le condizioni del Taty Castellanos, uscito nel secondo tempo per un risentimento muscolare.

All’Olimpico poi difficilmente ci saranno Patric e Lazzari, fuori entrambi per problemi fisici. Il primo proverà a recuperare in extremis, aspetta di tornare a lavorare con il resto del gruppo; il secondo farà nuovi controlli in settimana dopo l’affaticamento al polpaccio. Diversa invece la situazione di Vecino, che ancora non si sente pronto nonostante l’esito positivo degli ultimi esami. Al Mapei intanto si è rivisto Isaksen, che ha iniziato da zero la preparazione dopo essere stato bloccato tutta l’estate dalla mononucleosi. Per quanto riguarda i fuori lista, domani Gigot dovrebbe operarsi alla caviglia per i risolvere i fastidi degli ultimi mesi. A gennaio, con ogni probabilità, sarà venduto.

