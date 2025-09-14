Lazio, Giaccherini: "Approccio feroce alla gara ma poi la squadra è calata"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seconda sconfitta in tre partite per la Lazio che dopo il ko di Como cade anche contro il Sassuolo al Mapedi Stadium. Una stagione che non riesce a decollare per la squadra allenata da Sarri che Emanuele Giaccherini ha così commentato ai microfoni di Dazn.

"Alla fine il Sassuolo è la squadra che ha voluto fortemente questa vittoria. I giocatori hanno saputo soffrire e poi hanno colpito. Per la Lazio rimane l’amaro in bocca per l’occasione di Zaccagni. La squadra ha avuto un approccio feroce alla partita, ha giocato con intensità nella prima mezz’ora mettendo in difficoltà il Sassuolo, poi è calata fisicamente e a livello di testa. Non vorrei che le fatiche delle nazionali abbiamo inciso”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.