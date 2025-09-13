Lazio, spunta un nuovo indice: il piano del club da qui a giugno

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Un nuovo indice per la Lazio, questo però non spaventa nessuno. È fatto in casa ed è l’indice del risparmio futuro. È un indicatore - spiega il Corriere dello Sport - che regola alcune delle prossime mosse del club e che, intrecciato a altre operazioni, oltre a dare una nuova linfa alle casse può consentire l’abbattimento di quei vincoli che negli ultimi anni hanno condizionato il mercato biancoceleste. Due dunque, sono gli obiettivi che Lotito sta perseguendo: il primo è quello di rientrare nella soglia dell’80% (il parametro Uefa) entro il 30 settembre prossimo e per farlo ha ancora una carta da giocarsi. Aumentare i ricavi senza aver tagliato le spese, come? Sta trattando lo sponsor ma non si esclude che possa ottenere altri introiti extramercato incassando un tesoretto consistente per centrare l’obiettivo. Così, a gennaio il mercato sarà sbloccato e non dovrà operare a saldo zero. L’ultima parola però, spetta alla Covisoc o alla nuova Commissione di controllo voluta dal Governo che si pronunceranno a novembre.

Per quel che riguarda l’indice ‘fatto in casa’, è possibile prevedere un risparmio di circa 20 milioni di euro tra esuberi e giocatori in scadenza. Nel 2026 scadono i contratti di Hysaj, Pedro, Vecino, Basic, Fares e Kamenovic e a gennaio la società spera di vendere Gigot. Sono ingaggi che pesano soprattutto quelli di chi non è funzionale per Sarri. Se tutto dovesse andare secondo i piani e i calcoli ecco che la Lazio a gennaio potrà operare liberamente cercando però di mantenere l’equilibrio raggiunto. Il progetto Sarri, con gli acquisti di gennaio, potrebbe finalmente decollare. Tra i sacrificabili, Mandas corteggiato dal Wolverhampton che avrebbe messo 20 milioni sul piatto. Proposte simili a gennaio non sarebbero rifiutate dal momento che ci sarà la possibilità di sostituirlo.

