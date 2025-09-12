Nainggolan: "Milinkovic? Ho detto che ai derby me lo mettevo in tasca e..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Radja Nainggolan, in un’intervista concessa a Fantalab, senza troppi giri di parole ha detto la sua sulla Serie A soffermandosi su alcuni giocatori che ne fanno parte o che hanno militato nel campionato italiano in passato. A proposito di questi ultimi, è tornato su Milinkovic Savic e sul sapore dei derby vissuti all'Olimpico come avversari: "È un bel giocatore. Ho fatto una battuta una volta dicendo che me lo mettevo spesso in tasca nei derby. E lo penso davvero. Nel breve era abbastanza lento, mentre nel lungo era forte".

