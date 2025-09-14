Sassuolo, Berardi a Sky: "Siamo stati undici leoni, continuiamo così"
Dopo la vittoria contro la Lazio, il capitano del Sassuolo Domenico Berardi ha parlato ai microfoni di SkySport. Queste le sue parole: “Per poter vincere bisogna sacrificarsi, oggi l’abbiamo fatto tutti. Venivamo da due settimane di lavoro dure, per poter vincere in Serie A bisogna essere undici leoni. Oggi lo eravamo, dobbiamo continuare su questa strada".
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.