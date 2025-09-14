Sassuolo - Lazio, Sarri ringrazia Grosso: il retroscena tra i due allenatori

La sfida tra Sassuolo e Lazio è anche un faccia a faccia tra i due allenatori Fabio Grosso e Maurizio Sarri. La stima è reciproca, ma chiaramente le due carriere sono ancora differenti. Lo stesso tecnico dei neroversi nella conferenza pre-partita ha speso parole al miele per il Comandante. Oggi si sono incontrati prima dell'inizio della partita e il giornalista Marco Nosotti di Dazn ha rivelato che i due si sono scambiati un bel sorriso e anche qualche battuta: “Grazie per le parole alla vigilia”, queste le parole di Sarri al collega.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.