Lazio, Marusic in conferenza: "Dobbiamo avere più fame e più lucidità"

Oltre al mister Marco Ianni, dopo la sconfitta della Lazio contro il Sassuolo ha parlato in conferenza stampa anche il vice capitano Adam Marusic. Di seguito la diretta scritta a cura de Lalaziosiamonoi.it.

Che clima c'è in questa squadra? Anche la gente è stufa...

"Penso che i primi 15 minuti abbiamo cominciato bene. Dall'espulsione che poi è stata tolta è cambiata la gara. Il clima e il gruppo è sano, parliamo tanto tra di noi, vogliamo tutti dare il massimo. Davanti a noi abbiamo il derby, una partita molto importante".

La squadra è sembrata scolastica, come si risolve questo problema? Che settimana sarà prima del derby?

"Dobbiamo avere più fame, lottare per ogni pallone, giocare con più lucidità. Queste piccole cose fanno la differenza. Dopo il gol subito abbiamo dato di più, ma non siamo riusciti a segnare. Purtroppo questa sconfitta è rimasta e dobbiamo lavorare ancora tanto".

