Lazio, Foggia su Zarate: "Era uno spettacolo. L'hanno fatto passare per..."

Pasquale Foggia, nel corso del suo intervento a TvPlay, ha parlato anche di Mauro Zarate e della parentesi professionale che l'argentino ha avuto alla Lazio: “Zarate arrivò in Italia da quasi sconosciuto e aveva quella voglia di affermarsi in un campionato importante com’era quella Serie A lì. Poi dopo si iniziano a innescare meccanismi di agenti, offerte e soldi che difficilmente vengono gestiti nel migliore dei modi".

"È sempre stato un ragazzo equilibrato all’interno dello spogliatoio, tanti l’hanno fatto passare per uno che creasse disturbo, che non avesse tanta voglia. Io invece, ho conosciuto un professionista veramente esemplare. Poi dopo si è perso. Per le caratteristiche e le qualità che aveva però, quell’anno era veramente uno spettacolo”.

