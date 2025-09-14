Sassuolo, Grosso a Sky: "La Lazio è una grande squadra. La parata di Muric..."

Ai microfoni di SkySport, il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato della vittoria in casa contro la Lazio. Queste le sue parole: "Per fare un bel risutlato oggi dovevamo fare una bella partita, e l'abbiamo fatta. La Lazio è una grande squadra, ma siamo stati presenti, complimenti a tutti i ragazzi. Non era facile. Matic ci sostiene, ci dà una grande mano, è un giocatore strepitoso. Sono felice di averlo con me per provare a crescere i tanti ragazzi di questa squadra".

"Le partita cambiano per piccoli dettagli, se Muric non fa quella parata magari poi perdi. Noi abbiamo delle qualità e dobbiamo metterle in campo con coraggio. Siamo stati bravi a chiuderci nel momento giusto e a tirare fuori la testa quando potevamo farlo".

