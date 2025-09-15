MOVIOLA | Sassuolo - Lazio, male Tremolada: cosa è successo nel finale
Esce sconfitta la Lazio al Mapei sotto la direzione di Paride Tremolada. Il bilancio col direttore di gara della sezione di Monza, si aggiorna così a Una vittoria, due pareggi e un ko. Prestazione negativa per il brianzolo, spesso indeciso e mal supportato dal Var. A seguire gli episodi disciplinari più rilevanti e il "giallo" nel finale tra le proteste dei giocatori biancocelesti.
PRIMO TEMPO
8' - Scivolata di Zaccagni che nel tentativo di prolungare la sfera per un compagno colpisce in un secondo momento anche lo scarpino di Koné: dopo qualche esitazione, Tremolada fischia il fallo suscitando l'ira dello stesso biancoceleste. Incomprensibile, per la dinamica di gioco, la scelta del direttore di gara.
19' - Protesta Cancellieri per un calcio d'angolo dubbio non concesso alla Lazio: il replay non chiarisce del tutto l'episodio.
23' - Tremolada estrae il rosso diretto a Vranckx per un pestone su Rovella, ma a seguito di revisione al monitor il cartellino diventa giallo per un classico step on foot: entrata dura ma non sulla caviglia, sceglie la linea morbida il direttore di gara.
27' - Ammonito Rovella per proteste.
41' - Giallo anche per Marusic per un intervento fuori tempo su Laurientè.
45' - 4 minuti di recupero concessi.
45' +3 - Spunto di Dele-Bashiru che viene steso a ridosso dell'area: sul proseguo dell'azione Tavares spara alto sopra la traversa. Proteste biancoceleste che avrebbero preferito il fischio istantaneo dell'arbitro per beneficiare di un calcio di punizione dal limite. Non reattivissimo Tremolada in questa circostanza.
45' +5 - Ammonito Muharemovic per un'entrataccia su Castellanos.
SECONDO TEMPO
57’ - Accelerazione di Cancellieri sulla destra, Doig lo ferma con le cattive: giallo inevitabile.
65’ - Fuorigico abbastanza evidente di Fadera, non ravvisato dalla terna arbitrale: sul proseguo dell’azione il Sassuolo ottiene un calcio d’angolo.
71’ - Tenue proteste biancocelesti sul gol del vantaggio del Sassuolo: sul colpo di testa di Muhamerovic, Fadera è tenuto in gioco da Zaccagni.
77’ - Dura entrata di Pinamonti su Nuño Tavares, ammonito l’attaccante del Sassuolo. Scintille a seguito dell’intervento, subito sedate.
84’ - Trattenuta reiterata di Belahyane dopo aver perso palla: giallo scontato per l’ex Hellas.
89’ - In netto ritardo Matic su Zaccagni: punizione Lazio e giallo per il centrocampista.
90’ - Concessi solo 5 minuti di recupero: proteste dei biancocelesti in campo.
90’ +5 - Trattenuta di Volpato su Nuño Tavares che era scappato via: giallo automatico.
90’ +6 - Caos nell’ultimo angolo della gara: palla in area, trattenuta prolungata su Provedel che cade a terra. Tremolada non vede nulla e resta in attesa di lumi “dalla regia”: nulla di fatto, per di più il fischietto brianzolo fischia la fine senza neanche concedere il successivo calcio d’angolo, tra le proteste dei biancocelesti.
Pubblicato il 14/09