Sassuolo, Tarik a Dazn: "Con la Lazio serve intensità. E Berardi..."
14.09.2025 17:45 di Ludovica Lamboglia
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Tarik, giocatore del Sassuolo, ai microfoni di Dazn ha spiegato le sue sensazioni in vista del match contro la Lazio: “Dobbiamo dare tutti di più, concentrazione, intensità, nelle fasi finali, abbiamo parlato, siamo pronti. Berardi è fondamentale, porta esperienza, sa cosa ci possiamo aspettare da un campionato così, ci aiuta sempre, anche Matic, Pinamonti".