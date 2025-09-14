Sassuolo - Lazio, problema muscolare per Rovella: Sarri costretto al cambio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Problemi per Nicolò Rovella in occasione di Sassuolo - Lazio. A pochi minuti dalla fine del primo tempo, il centrocampista biancoceleste è stato obbligato a uscire dal campo per un risentimento muscolare: al suo posto Danilo Cataldi. L'ex Monza era già reduce da un problema che, in effetti, aveva impattato sul suo minutaggio nelle ultime due partite di Nazionale.

"L'acciacco di Rovella forse è stato sottovalutato, sennò l'avrebbero fatto rientrare", le parole di Sarri in conferenza stampa. Oggi, un po' a sorpresa, è stato schierato dal 1', ma la sua partita non è durata neanche un tempo.

