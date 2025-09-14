Sassuolo, Muharemović a Sky: "Veniamo da un momento difficile, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

Di poche parole Muharemović. Nel pre partita della sfida contro la Lazio, il bosniaco è stato raggiunto dai microfoni di Sky Sport e ha parlato così del momento che sta vivendo il Sassuolo dopo le due sconfitte rimediate nelle prime giornate di campionato: "Giochiamo per i punti, arriviamo da un momento difficile ma è ancora l'inzio. La squadra ha qualità. Ce la possiamo fare".

