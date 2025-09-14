Lazio, Romagnoli a Sky: "Dobbiamo affrontarle tutte così. Sappiamo che..."
Nel pre gara di Sassuolo - Lazio, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato così Alessio Romagnoli: "Tutte le partite le dobbiamo affrontare così, consapevoli di essere forti ma con la giusta mentalità, umiltà. Il giusto approccio. Questa garà dirà la dimensione della Lazio? Sappiamo che non siamo quelli di Como e siamo stati bravi a dare un segnale col Verona, dobbiamo cercare di migliorare ogni partita. Sappiamo che possono farci male, ma dobbiamo sapere come gestire".
