Lazio, Romagnoli a Dazn: "Non siamo quelli di Como. Dobbiamo continuare su questa scia"
14.09.2025 17:40 di Ludovica Lamboglia
Alessio Romagnoli torna davanti alla sua gente, dopo aver scontato due giornate di squalifica rimediate la scorsa stagione. A pochi passi dal match contro il Sassuolo, il difensore della Lazio ha affermato ai microfoni di Dazn: "Sappiamo che non siamo quelli di Como, col Verona volevamo riscattarci e ora dobbiamo migliorare e continuare su questa scia dando sempre il massimo. Sappiamo che dobbiamo approcciarle tutte al massimo, con consapevolezza dei nostri mezzi, dobbiamo essere pronti. Che Alessio ci sarà oggi? Un Romagnoli riposato dalle ferie prolungate”