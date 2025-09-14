Lazio, Fabiani a Sky: "Col Sassuolo test importante. Servirà un approccio..."
Il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a qualche minuto dal calcio d'inizio della sfida col Sassuolo. Le sue considerazioni sull'incontro: "Oggi incontriamo una squadra che non rispecchia la classifica, è una squadra organizzata sia tecnicamente sia tatticamente. Basta pensare a Berardi, Laurenté, Pinamonti. Un test importante, una gara dura e l’approccio dovrà essere sicuramente diverso rispetto a quello di Como".
