Lazio, Orsi: "Rovella giocatore fondamentale. Sarri si è pentito di..."

Sorpresa nell'undici titolare della Lazio, Sarri ha scelto di schierare Rovella dal 1° minuto. Il centrocampista era fortemente in dubbio dopo l'affaticamento rimediato in Nazionale, pur non essendo mai stato impiegato da Gattuso. Alla fine però, il ballottaggio con Cataldi l'ha vinto l'ex Monza. Sull'argomento, nel pre gara della sfida col Sassuolo, si è espresso Nando Orsi: "Giocatore fondamentale, è la testimonianza certificata che Sarri non ci rinuncia. Io penso che si sia pentito di non averlo fatto giocare dall’inizio".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE