Sassuolo, Carnevali a Sky: "Ci servono punti. Il compito più importante è..."

Il direttore sportivo del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ai microfoni di Sky Sport ha fatto il punto sul mercato e sulla situazione della squadra dopo le prime due giornate di campionato. Le parole: "Quest’anno abbiamo cambiato molto, sono arrivati dieci giocatori nuovi ed è inevitabile che ci siano anche degli stranieri. Siamo riusciti però a tenere giovani italiani come Volpato e Lipani. C’è un mix giusto tra italiani e stranieri. Oggi più punti o prestazione? Sarebbe meglio se riuscissimo a avere entrambe, ma importanti sono i punti. Non ci dimentichiamo però, delle prestazioni. Oggi il compito più importante è quello di amalgamare bene la squadra, ma abbiamo ragazzi interessanti".

