Sassuolo, Berardi a Dazn: "Gara perfetta, abbiamo concesso pochissimo alla Lazio"
La Lazio cade ancora in trasferta. Al rtiorno dalla pausa per le Nazionali la squadra di Sarri va ko contro il Sassuolo che si impone per 1-0 con le rete di Fadera nel secondo tempo.
Al termine della sfida queste le parole di Berardi ai microfoni di Dazn: “Abbiamo preparato la gara nel migliore dei modi. Abbiamo concesso poco alla Lazio. Abbiamo un gruppo importante con giocatori che vogliono mettersi in gioco. Sono contento di essere qui, per me il Sassulo è una grande famiglia".
