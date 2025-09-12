Lazio, gli esterni offensivi sono un problema: il dato che preoccupa Sarri

La Lazio ha problemi strutturali che sono noti da tempo. Alcuni venivano evidenziati maggiormente con il calcio di Baroni, altri con quello di Sarri. Una cosa è certa: se una squadra che gioca con le ali e il 4-3-3 (fino a pochi mesi fa con il 4-2-3-1, ma poco cambia) manda a segno così poche volte i suoi esterni, allora c'è qualcosa che non va.

Le ali dovrebbero essere il motore offensivo in un modulo così a trazione anteriore, nonostante Sarri utilizzi in maniera molto sapiente e strategica la fase difensiva e la renda fondamentale allo stesso modo. Servono più gol, il Sarri-bis è iniziato da due sole partite ufficiali e ci sarà tutto il tempo per lavorarci. Il Messaggero riporta dei dati preoccupanti in tal senso, soprattutto per una squadra dalle ambizioni europee come quelle della Lazio: i due esterni titolari, Zaccagni (38) e Isaksen (19), contano appena 57 gol in carriera nei campionati europei. Il danese ancora non ha esordito in questa nuova stagione e spera di farlo durante la prossima gara contro il Sassuolo, ma fino ad oggi ha realizzato solamente 9 reti in 86 gare con l'aquila sul petto. Troppo poche.

Inoltre, questi numeri impressionano ancora di più se messi a confronto con le altre squadre del massimo campionato italiano: sempre secondo Il Messaggero, delle 12 squadre di Serie A che giocano con le ali, soltanto Como, Lecce e Torino hanno una coppia meno prolifica; mentre quelle di Roma, Napoli e del Sassuolo vantano almeno 100 reti, con Atalanta e Bologna che superano le 90. Il dato preoccupa, Sarri dovrà metterci del suo per migliorare questi numeri. Non ci sarà sempre Pedro a togliere le castagne dal fuoco come in diverse occasioni durante la scorsa stagione.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

Pubblicato l'11/09