Il Manchester United pensa alla Lazio: possibile amichevole infrasettimanale

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Manchester United è in crisi. Il club deve colmare un importante buco finanziario, senza introiti dalle coppe europee e dopo aver speso tanto in estate. Per rientrare del debito, l'ultima idea dei Red Devils è quella di organizzare amichevoli infrasettimanali all'estero per generare ricavi, visto che la formazione di Amorim avrà praticamente solo la Premier League da giocare (oltre all'FA Cup). Secondo quanto riportato dal The Sun, tra le possibili avversarie ci sarebbero le altre squadre europee che non parteciperanno alle competizioni internazionali quest'anno, ovvero Milan, Lipsia, Siviglia e la Lazio di Sarri.

Pubblicato il 12/09