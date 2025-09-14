IL TABELLINO di Cremonese - Lazio Primavera 0-2
PRIMAVERA 1 | 4ª giornata
Domenica 14 settembre 2025, ore 11:00
Centro sportivo Amadio Soldi, Cremona
Cremonese - Lazio Primavera 0-2
CREMONESE (3-4-3): Malovec; Bassi, Zillo, Paganotti (63' Pavesi); Lickunas (63' Biolchi), Lottici Tessandri, Patrignani, Bozza (75' Gauthier); Murante (62' Jeon), Raballo (63' Stefani), Ragnoli Gallo. A disp.: Cassin, Patitucci, Gauthier Achi, Marino, Marsi, Gashi, Parente. All.: Pavesi.
LAZIO (4-3-3): Bosi; Ferrari, Bordon, Ciucci, Calvani; Farcomeni, Pinelli (67' Munoz), Cuzzarella (67' Canali); Gelli (90+1' Trifelli), Sulejmani (90+1' Marinaj), Sana Fernandes (82' Santagostino). A disp,: Pannozzo, Giacomone, Baldi, Serra, Montano, Iorio, Curzi. All.: Punzi.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.