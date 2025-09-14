WOMEN | Lazio, Goldoni: "Iniziano settimane difficili, tornerò più forte"

Eleonora Goldoni, dopo la vittoria della Lazio Women sul Parma, tramite i social ha condiviso la gioia per il traguardo conquistato dalle compagne e la delusione per non poter essere stata in campo con loro per un problema fisico. Questo il messaggio scritto su 'X': "Fa male non poter essere in campo con le mie compagne, ma vederle giocare e vincere così mi riempie d’orgoglio. Per me iniziano settimane difficili, fatte di stop, pazienza e tanto lavoro per tornare ancora più forte. Le prove si presentano perché siamo in grado di superarle, ecco che questa brutta notizia è solo l’ennesimo avversario. Leoncino combatte, Leoncino tornerà".

